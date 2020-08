Facebook Alguns usuários de Android e iPhone (iOS) já podem atualizar o Instagram para ter a integração no chat com o Facebook Messenger

O Facebook está trabalhando em uma interação entre o Instagram o Messenger, aplicativo de mensagem da empresa. Segundo o site americano The Verge, algumas contas começaram a perceber uma notificação que apresentava a integração dos serviços, e a atualização em que o ícone de mensagens diretas na rede social de fotos agora é o mesmo do Facebook Messenger.

Sem anúncio oficial da empresa, ainda não é possível saber se o recurso é um teste ou um lançamento global mas, segundo editores do The Verge, a novidade foi observada em diversos países tanto em dispositivos Android como iOS.

A tela de notificação, que convida o usuário a atualizar o app para integrar os recursos, afirma que agora há "uma nova maneira de mandar mensagem no Instagram", mostrando os icones dos dois serviços. Na descrição, a tela informa que o novo chat permite a reação de mensagens com emojis, novas cores e a possibilidade de falar com amigos que estão adicionados no Facebook direto pelo Instagram, função que pode ainda não estar disponível.

A maior interação entre os dois apps já era algo esperado pelos usuários da plataforma. Em 2019, Mark Zuckerberg afirmou que planejava unir alguns de seus serviços, principalmente chats, para fazer melhor uso da criptografia de ponta-a-ponta. A união entre os apps também tem como objetivo competir diretamente com serviços da Apple, como o iMessage.