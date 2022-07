Reprodução/Instagram Instagram faz mudanças na interface e algoritmo para turbinar recursos de vídeos

A Meta anunciou nesta quinta-feira, 21, novas ferramentas e critérios para criação dos Reels, os vídeos curtos do Instagram. Em nota, a companhia divulgou que novas postagens de vídeo com menos de 15 minutos serão publicadas no formato semelhante ao concorrente TikTok, além da consolidação de vídeos e Reels no perfil.

Dentre as novidades anunciadas pela companhia de Mark Zuckerberg, está a possibilidade de remixar vídeos e fotos compartilhados no feed por usuários que tenham uma conta pública. O novo recurso também disponibiliza layouts de remix expandidos – como efeitos de tela verde, divisão de tela na horizontal e vertical ou janela picture-in-picture (PiP) para reações. Além do formato clássico de remix ao lado do vídeo original, o Reels permitirá que a sua gravação seja adicionada na sequência do clipe remixado.

Em relação à criação e edição dos Reels, a Meta afirmou que as funcionalidades Modelos e Dual permitem novas formas de capturar e editar os vídeos. Para compartilhamento e divulgação dos vídeos, a empresa anunciou que contas públicas que publicarem Reels podem ser vistas por mais usuários por meio das descobertas – atualmente, isso funciona apenas com vídeos com duração inferior a 90 segundos.

Facebook separa o feed de notícias

Também propriedade da Meta, o Facebook também anunciou mudanças na rede social nesta quinta: o feed de notícias está sendo dividido em dois. A empresa manterá o formato clássico da plataforma, com descobertas baseadas no algoritmos, mas adicionará uma guia apenas com postagens de amigos, grupos, páginas e favoritos em ordem cronológica, sem opções de publicações sugeridas.

De acordo com publicação de Mark Zuckerberg no Facebook, a página inicial ainda apresentará o feed clássico, personalizado pelo algoritmo. No entanto, o Feeds (nova guia) aparecerá na barra de atalhos.

A Meta afirma que a atualização seja lançada globalmente nas próximas semanas. Os dois feeds estarão disponíveis para iOS e Android.

A divisão de feeds do Facebook se assemelha ao modelo do TikTok, que também possui duas abas, sendo uma baseada em algoritmos e outra reservada apenas para as contas seguidas.