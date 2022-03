Instagram / Divulgação Instagram vem reforçando a ênfase em vídeos para competir com TikTok

O Instagram anunciou na última segunda-feira, 28, o encerramento do aplicativo de vídeos IGTV, disponível nas lojas digitais do Google e da Apple. A data está planejada para meados de março, sem mais detalhes.

O foco da empresa está em unificar em um único aplicativo, o Instagram, todos os vídeos que circulam na rede social. Dessa forma, a Meta, grupo controlador do Facebook, Instagram e WhatsApp, espera ganhar impulso em segmento que, até então, é dominado pelo rival chinês TikTok. Os anúncios do aplicativo IGTV também serão encerrados.

Para os usuários, a notícia não surpreende, visto que a marca IGTV tem sido abandonada pelo Instagram nos últimos meses em prol do Reels, de vídeos curtos, e do que se chama “Instagram Video”, para formatos mais longos.

“Vídeo é uma grande parte do motivo que faz as pessoas se divertirem no Instagram”, afirmou a Meta em publicação em que anuncia a extinção do IGTV. “Os Reels continuam a crescer e a ser uma parte importante do Instagram. Estamos animados para investir ainda mais nesse formato.”