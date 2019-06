Justin Sullivan/AFP Novidade foi apresentada durante a conferência do Facebook para desenvolvedores

A rede social de fotos Instagram enfrenta instabilidade na noite desta quinta-feira, 13: em redes sociais, diversos usuários estão reclamando que não conseguem se conectar ou utilizar funções básicas no aplicativo da empresa.

Segundo o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em redes sociais, o problema está espalhado pelo mundo – usuários dos EUA, da Europa Ocidental e do Brasil enfrentam problemas para se conectar com a rede social. A falha começou por volta das 18 horas, de acordo com o site.

Pelo Twitter, usuários fizeram comentários sobre a falha – alguns irritados, outros com muito bom humor.

Em nota enviada ao Estado, o Instagram disse está ciente de que alguns usuários estão tendo problemas para acessar suas contas. "Estamos trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível", diz a empresa.

instagram caiu e twitter como sempre segue em pé de cabeça erguida — luscas viciado em laudos medicos (@luscas) June 13, 2019

Eita, o Instagram tá fora do ar??? — Hugo Gloss (@HugoGloss) June 13, 2019