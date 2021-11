Thomas White/Reuters As plataformas do Facebook têm sofrido com instabilidade nos últimos meses

O Instagram, rede social de Mark Zuckerberg, apresenta instabilidade ao redor no mundo nesta quarta-feira, 3, de acordo com relatos de usuários.

Além de comentários no Twitter sobre o problema na rede vizinha, houve reclamações na plataforma Downdetector, em que as pessoas podem registrar queixas de serviços: o pico foi às 15h45 (horário de Brasília). Usuários reclamam principalmente de falhas nas mensagens diretas e nos Stories.

Em resposta ao Estadão, o Instagram afirmou: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar o Messenger, o Workplace Chat e o Direct do Instagram. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”.

As plataformas do Facebook têm sofrido com instabilidade nos últimos meses. No início de outubro, uma pane global tirou do ar por 7 horas os aplicativos da empresa, incluindo Instagram e WhatsApp. À época, o Facebook afirmou que o apagão foi causado por erro interno durante um "trabalho de manutenção de rotina" e não foram encontradas evidências de que dados de usuários foram comprometidos.