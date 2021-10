Atualizado em 17h03

O Instagram e o Facebook enfrentaram, novamente, uma instabilidade nesta sexta-feira, 8. Por meio de plataformas como Twitter, usuários se queixaram que os aplicativos do Facebook estavam fora do ar. O problema foi relatado por volta das 15h20, segundo o site Downdetector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet. No site, o WhatsApp também apareceu com reclamações sobre o seu funcionamento, mas esteve normalizado no período. As redes voltaram ao ar por volta das 16h40. É a segunda vez na semana que as plataformas passam por problemas, depois do apagão que durou mais de sete horas na última segunda, 4.

A instabilidade parece, mais uma vez, ter afetado afetado usuários de todo o mundo. Após o apagão, a empresa de Mark Zuckerberg veio a público com algumas explicações sobre o problema. Segundo a companhia, a pane global foi causada por erro interno durante um "trabalho de manutenção de rotina" e não foram encontradas evidências de que dados de usuários foram comprometidos.

Em nota depois da pane na segunda-feira, a empresa de Zuckerberg informou que as alterações de configuração mudaram a forma com que os centros de processamento de dados da rede se comunicavam, o que causou um "efeito cascata" capaz de derrubar o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Segundo a empresa, o apagão também afetou os serviços internos, o que dificultou o diagnóstico.

“Durante um trabalho de manutenção de rotina, um comando foi emitido com a intenção de avaliar a disponibilidade da capacidade global de backbone, que involuntariamente derrubou todas as conexões em nossa rede”, afirmou Santosh Janardhan, vice-presidente de engenharia e infraestrutura do Facebook, no início da semana.

Já na queda desta sexta, o Facebook afirmou às 16h22 que estava ciente de que alguns usuários estavam tendo dificuldade no acesso aos apps, mas que já estava trabalhando para resolver o problema.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.