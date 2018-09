REUTERS/Thomas White Instagram pode lançar um aplicativo independente para compras online, chamado IG Shopping

O Instagram está desenvolvendo um aplicativo independente, voltado para compras online, que deve se chamar IG Shopping – sinal de que o Facebook, dono do Instagram, tem interesse em expandir suas funções no e-commerce. A informação é do site The Verge. De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, o aplicativo permitirá que os usuários pesquisem produtos a partir de perfis de marcas e empresas, e depois comprem os itens diretamente pelo IG Shopping.

O Instagram não comentou a notícia, e não há informações sobre uma possível data de lançamento no novo aplicativo – segundo o The Verge, o recurso ainda está em desenvolvimento e pode ser cancelado antes mesmo de ser lançado no mercado.

Aumentar as possibilidades de compras no Instagram é uma medida estratégica de desenvolver melhor um potencial que já existe na rede social. De acordo com a diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, 25 milhões de empresas usam a rede social – destas, 2 milhões são anunciantes. Além disso, quatro em cada cinco usuários do Instagram seguem pelo menos uma empresa.

Esse não seria o primeiro recurso de compras online na plataforma. O Instagram já tem, hoje, uma ferramenta que permite que as contas comerciais postem fotos de seus produtos com informações de preço e um acesso rápido para comprar o item.

O IG Shopping também não seria o primeiro aplicativo dentro do Instagram: em junho deste ano, a empresa lançou o IGTV, a TV do Instagram.