Thomas White/Reuters Plataformas buscam formas de monetizar criadores de conteúdo

O Instagram pode estar trabalhando em um novo recurso para permitir que criadores postem conteúdo exclusivo nos stories. Chamado de “Exclusive Stories”, o recurso provavelmente tornará possível publicar apenas para assinantes, semelhante ao que acontece no “Super Follows”, do Twitter.

O possível futuro recurso foi identificado pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi. Com base nos prints compartilhados por Paluzzi, os “Exclusive Stories” são identificados no feed com uma etiqueta roxa – semelhante às postagens de “Amigos Próximos”, que possuem etiqueta verde. Quando o usuário tentar assistir a um “Exclusive Stories” sem ser fã da pessoa que publicou, receberá uma mensagem dizendo que apenas fãs podem ter acesso.

O Instagram afirmou que os prints do recurso divulgados nas redes sociais são de um protótipo interno em desenvolvimento, mas ainda não foi testado publicamente. A empresa optou por não compartilhar detalhes específicos sobre o projeto. O possível recurso pode indicar um esforço para monetização dos criadores de conteúdo, o que tem sido explorado por outras grandes plataformas.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021

O recurso é bem parecido com o que o Twitter vem fazendo com o “Super Follows”, que permite que criadores de conteúdo possuam um relacionamento direto com o público mais engajado, com valores de assinaturas entre US$ 3, US$ 5 e US$ 10 por mês.

No Twitter, o usuário pode ganhar até 97% da receita das assinaturas do Super Follows, assim como do “Ticketed Spaces”, recurso de áudio que também foi lançado recentemente na rede social e é exclusivo para assinantes. O Twitter terá até 3% de participação no lucro até o usuário exceder os US$50 mil em ganhos nos dois produtos. A partir dessa marca, a participação da empresa aumenta para até 20% dos ganhos.

Já o Facebook, dono do Instagram, lançou nesta terça-feira, 29, o “Bulletin”, plataforma que permite aos produtores de artigos ou podcasts monetizarem o conteúdo produzido por meio de newsletters. A plataforma competirá com o Substack e a Revue, adquirida pelo Twitter no início deste ano.