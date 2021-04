Thomas White/Reuters A integração do Instagram com o Messenger faz parte de um grande plano do Facebook: apostar em comunicações privadas, unindo os aplicativos de mensagens da empresa

Depois de anunciar em setembro a integração de seus aplicativos de mensagem, o Facebook está levando mais recursos do Messenger para as mensagens diretas no Instagram. Agora, na aba Direct, será possível responder a uma mensagem específica, reagir com emojis, mudar o plano de fundo da conversa, entre outras funções.

Os recursos já estão disponíveis para os usuários no Brasil — atualize o app caso eles ainda não tenham aparecido para você. Além das novas ferramentas, a integração com o Messenger permite que você troque mensagens com amigos e familiares usando qualquer um dos apps — as conversas passarão a ser sincronizadas.

Uma outra função que está chegando ao Instagram é o modo temporário: com a ferramenta ativada, as mensagens vistas desaparecem depois de serem visualizadas ou quando você fecha o bate-papo. Também estarão disponíveis efeitos de mensagem animados e figurinhas de selfie.

A integração do Instagram com o Messenger faz parte de um grande plano do Facebook: apostar em comunicações privadas, unindo os aplicativos de mensagens da empresa (Messenger, Instagram e também o WhatsApp). A ideia foi anunciada em janeiro de 2019 e começou a ser executada em setembro de 2020.

À época do início da integração, Loredana Crisan, vice-presidente de design de produto do Messenger, disse que a mudança mira facilidade. “Um grande problema que temos hoje é a quantidade de aplicativos de conversa que usamos. É difícil às vezes saber onde estava aquela mensagem específica. Com essa integração, queremos eliminar isso”, afirmou.

Especialistas e ativistas em direito digital, porém, já revelaram preocupações com a forma como os metadados de mensagens – informações que revelam horário, dispositivos e destinatários, mas não falam sobre o conteúdo das conversas – poderiam ser utilizados pela rede social para turbinar o bolo de informações que o Facebook utiliza para direcionar anúncios aos usuários.