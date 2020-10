Foto: Thomas White/Reuters A primeira versão do aplicativo do Instagram foi lançada em 2010. Kevin Systrom, um dos fundadores, acreditava na força da comunicação por meio de imagens e via o celular como o lugar ideal para esses conteúdos visuais. No primeiro dia em que esteve no ar, cerca de 25 mil pessoas fizeram contas na rede social.

Foto: Jose Luis Gonzalez/Reuters No começo, o Instagram funcionava exclusivamente em celulares. A partir de 2012, o serviço passou a ser oferecido também para computadores na internet, mas somente para a visualização de perfis e para curtir e comentar em fotos.

Foto: Instagram O Instagram lançou em 2013 o recurso Direct, uma espécie de chat entre duas pessoas ou então em um grupo de até 15 pessoas, que viabilizou a troca de imagens e vídeos de forma privada entre os usuários.

Foto: Instagram “Alguns momentos precisam mais do que uma imagem estática para ganharem vida”. Foi assim que o Instagram anunciou que os vídeos estavam chegando à rede social em 2013. Inicialmente, só era possível postar vídeos de 15 segundos.

Foto: Instagram Em 2013, o Instagram desenvolveu um feed para as postagens dos usuários na web e em 2015 lançou ferramentas de pesquisa para a plataforma no computador. Dois anos depois, a rede social finalmente passou a permitir a postagem de fotos diretamente pela web.

Foto: Instagram Foi em 2016 que nasceu um dos maiores sucessos do Instagram: os Stories. A proposta da ferramenta era exibir imagens e vídeos que somem depois de 24 horas – algo que já existia no rival Snapchat. A ideia pegou: o Instagram tem hoje cerca de 500 milhões de usuários ativos todos os dias nos Stories.

Foto: Instagram Dando seu primeiro passo para se tornar uma plataforma de compras, o Instagram lançou em 2016 uma ferramenta para mostrar os preços de produtos diretamente na rede social, em sinalizações nas fotos — uma opção chamada “comprar agora” passou a redirecionar os usuários para compras nos sites das lojas.

Foto: Instagram Também em 2016, o Instagram anunciou a ferramenta de vídeos ao vivo.

Foto: Instagram Com máscaras e efeitos divertidos nos Stories, o Instagram acirrou ainda mais a sua competição com o Snapchat. A rede social também anunciou em 2017 o recurso de rebobinar vídeos — disponível junto com as ferramentas Boomerang e Mãos Livres.

Foto: Instagram Ainda em 2017, a rede social liberou para os usuários a função de álbum de fotos, que passou a permitir a publicação de até 10 fotos e vídeos por postagem.

Foto: Instagram A primeira grande novidade de 2018 no Instagram foram as chamadas de vídeo em grupo, com até quatro pessoas ao mesmo tempo. As chamadas são feitas por meio da aba de mensagens privadas.

Foto: Reuters Em junho de 2018, o Instagram anunciou a criação de uma nova plataforma voltada para vídeos de longa duração: o IGTV, uma espécie de TV do Instagram, com vídeos na vertical.

Foto: Instagram O Instagram lançou em agosto de 2018 uma função para ajudar os usuários no controle do tempo gasto na rede social. Com a ferramenta, é possível acompanhar quantas horas você gastou navegando nos aplicativos nos últimos sete dias. Além disso, existe a opção de controlar as notificações e estabeler um limite de “tempo ideal” de uso da plataforma.

Foto: Instagram Os filtros dos Stories também ficaram mais modernos a partir de 2018. A rede social lançou o filtro de perguntas e outras ferramentas de realidade aumentada.

Foto: Instagram Pensando em restringir algumas postagens apenas para pessoas próximas, a rede social passou a permitir em 2018 que usuários compartilhassem Stories só com uma lista restrita de melhores amigos. Depois disso, muita gente conseguiu evitar que os familiares vissem algumas fotos constrangedoras.

Foto: Daniel Teixeira/Estadão Com o objetivo de deixar a plataforma mais saudável e evitar competição entre os usuários, o Instagram começou um teste em 2019 para esconder curtidas de publicações. Os usuários passaram a ter acesso somente às estatísticas de suas próprias contas.

Foto: Instagram O sucesso do TikTok forçou o Instagram a reagir. A empresa lançou em 2020, inicialmente no Brasil, uma nova ferramenta de vídeos curtos, chamada de Reels, que permite que usuários façam filmetes de até 15 segundos, animados e musicados, prontos para serem publicados nos Stories.