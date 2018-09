Sergey Ponomarev/The New York Times A idade mínima para se ter uma conta do Instagram é 13 anos

O Instagram anunciou nesta segunda-feira, 17, que o seu Guia para Pais agora tem uma versão em português. Os pais podem acessar um site (ou então um documento disponível para download) que reúne dicas de como lidar com os filhos quando o assunto é rede social, em especial, Instagram.

“Estamos aqui para explicar o que é o Instagram, sugerir algumas maneiras de conversar sobre esse tema com seu filho e mostrar algumas das ferramentas disponíveis para mantê-lo seguro”, diz o Instagram, no início do guia.

As dicas se concentram principalmente em explicar funções como gerenciamento de privacidade, controle de interações e gerenciamento de tempo. Este último é um recurso do Instagram lançado em agosto, que pretende ajudar os usuários a controlar o tempo gasto na rede social.

O guia tem também um conjunto de dez perguntas indicadas para guiar uma conversa dos pais com os filhos sobre o Instagram. As perguntas foram desenvolvidas em colaboração com a especialista em educação e mídia social Ana Homayoun. Para os pais mais analógicos, há um glossário com os termos mais usados dentro da plataforma do instagram, como feed e stories.

“Não se trata de monitoramento, mas de garantir que você possa confiar e tenha um diálogo contínuo sobre as atividades dele”, disse Eddie Ruvinsky, diretor de engenharia do Instagram, no vídeo de divulgação do recurso, que conta com depoimentos de funcionários do Instagram que são mães ou pais.

O Guia para Pais, segundo o Instagram, faz parte de um esforço da empresa em tornar a rede social um lugar seguro e positivo. “Sabemos que o universo das mídias sociais continuará a mudar e estamos comprometidos em estar aqui ao longo de todas as etapas desse caminho para garantir que pais e filhos tenham as ferramentas necessárias para fazerem as escolhas certas e mais adequadas para cada família”, disse Marne Levine, diretora de operações do Instagram, em publicação no blog da empresa.