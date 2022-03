Instagram Com a inclusão do português nos idiomas suportados, a ferramenta deve ser disponibilizada no Brasil ao longo desta primeira semana de funcionamento

O Instagram anunciou nesta terça-feira, 1º., o lançamento de uma ferramenta de legenda automática nos vídeos da plataforma — incluindo conteúdos no feed e nos Reels. A função vai permitir que usuários não precisem colocar a transcrição do vídeo manualmente na publicação ou utilizar aplicativos terceiros para incluir a legenda no vídeo. De acordo com a empresa, a novidade está sendo lançada para 17 idiomas, incluindo o português.

A medida é mais um dos esforços para alcançar o TikTok, rival direto do Instagram que tem preocupado a empresa-mãe do aplicativo de fotos. No último balanço do Facebook, por exemplo, Mark Zuckerberg, presidente da companhia, admitiu que a concorrência com o app chinês é real e está sendo observada pela empresa.

Para usar a ferramenta, os usuários precisam ter instalado no celular a versão mais recente do app — disponível tanto para o sistema operacional Android, do Google, quanto iOS, da Apple. Com a atualização, basta acessar o menu "configurações avançadas", na mesma tela de publicação do vídeo. Em seguida, é preciso clicar em "mostrar legenda", na aba de acessibilidade do app. Um aviso de que o recurso está disponível também vai aparecer para os usuários na hora do compartilhamento do conteúdo.

“O vídeo é uma grande parte do motivo pelo qual as pessoas gostam do Instagram e adoramos como nossa comunidade de criadores o usa para se expressar, colaborar com outras pessoas e se conectar com seus seguidores”, disse a empresa em uma publicação no blog oficial da companhia. “O Reels continua a ser uma parte crescente e importante do Instagram e estamos empolgados em investir ainda mais nesse formato.”

Ao todo, 17 idiomas começam a ter suporte ao recurso nesta terça: inglês, espanhol, português, francês, árabe, vietnamita, italiano, alemão, turco, russo, tailandês, tagalo, urdu, malaio, hindi, indonésio e japonês. Com a inclusão do português, a ferramenta deve ser disponibilizada no Brasil ao longo desta primeira semana de funcionamento.

Ainda, de acordo com o instagram, o suporte para outros idiomas deve chegar ao longo dos próximos meses.