Instagram anuncia novas medidas para aumentar a segurança na rede social

O Instagram anunciou nesta terça-feira, 28, novas medidas de segurança para a sua plataforma. Já está disponível na rede social um formulário para solicitar verificação de contas, aquele selo azul que atesta que um perfil é verdadeiro – antes, esse processo envolvia várias etapas burocráticas. Além disso, nas próximas semanas, estará disponível um recurso chamado “Sobre esta conta” que concentra informações principais sobre o perfil – como o país em que a conta se localiza – e também um outro recurso que permite o uso de aplicativos de autenticação para acessar a conta no Instagram.

“Para mim é extremamente importante manter pessoas com más intenções longe da plataforma. Isso significa garantir que as pessoas que você segue e as contas com as quais interage são quem elas dizem ser e barrar os indivíduos mal-intencionados antes que causem quaisquer danos”, disse Mike Krieger, cofundador do Instagram, em nota.

A ideia de facilitar o acesso ao selo azul de verificação tem o objetivo de informar os usuários que as contas com que eles estão interagindo são de fato uma figura pública, uma celebridade, uma marca global ou então uma entidade. Para preencher o formulário, é preciso clicar no ícone “Solicitar verificação” dentro das opções de configurações. Feito isso, o usuário precisará fornecer o nome da conta, o seu nome completo e uma cópia da sua identificação legal ou comercial. A solicitação passará, então, por uma análise do Instagram.

O recurso “Sobre esta conta” vai existir para que os usuários saibam mais sobre as contas que seguem. Para ver informações como a data que determinada conta entrou no Instagram, todas as alterações de nome de usuário feitas no último ano e os anúncios que a conta está veiculando no momento, basta ir ao perfil que você quer explorar, clicar no ícone que tem três pontinhos e depois selecionar o "Sobre esta conta".

A terceira novidade é que os usuários poderão se logar no Instagram com autenticação de dois fatores (como entrar na rede social com ajuda de uma senha e de um dispositivo remoto, por exemplo), uma forma de deixar a plataforma mais segura. Aplicativos como DUO Mobile e o Google Authenticator poderão ser usados para essa função.