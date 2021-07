Instagram Segundo o Instagram, a novidade já está disponível, mas chega primeiro para aquelas contas que já sofreram alguma tentativa de invasão anterior

O Instagram anunciou nesta terça-feira, 13, um reforço em seu método de segurança de login no app. Agora, além da autenticação em dois fatores, a rede social vai orientar os usuários sobre a atualização de informações no perfil, de e-mail e de contato para recuperação da conta em caso de invasão de conta por meio da Verificação de Segurança. O serviço está disponível para quem já teve o app invadido.

Segundo o Instagram, o lembrete para os usuários é uma forma de garantir que todas as medidas de segurança possíveis de serem habilitadas no app estejam de fato, ativas. Para isso, o app vai guiar a configuração a partir da aba de segurança.

Na opção, o app pede para que os usuários verifiquem todas as informações preenchidas na conta, como e-mail, número de telefone, confirmar as contas com que compartilham informações de login e a forma do acesso à conta. A medida, porém, não substitui a autenticação em dois fatores, por exemplo, e visa ser apenas uma camada a mais para relembrar os usuários da segurança da rede social.

Segundo o Instagram, a novidade já está disponível, mas chega primeiro para aquelas contas que já sofreram alguma tentativa de invasão anterior. A empresa não afirmou se pretende ampliar a funcionalidade da ferramenta também para outros usuários da plataforma.