Instagram A atualização ainda deve demorar alguns dias para chegar em todas as contas, mas já está disponível no Brasil

O Instagram anuncia nesta terça-feira, 17, que liberou globalmente a ferramenta de Guias para todos usuários. Introduzida em maio pela rede social, a funcionalidade estava disponível apenas em oito países e para um grupo seleto de contas, restritos a empresas e criadores de conteúdo.

Além do Brasil, a ferramenta estava disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Índia, Indonésia e Austrália.

Com a funcionalidade, usuários poderão organizar melhor informações e publicações dentro de seus perfis, com os temas que quiserem – de restaurantes favoritos até dicas para autocuidado.

No Brasil, a função havia sido lançada em parceria com o Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio. Nas Guias do Instituto, é possível ver conteúdos relacionados à saúde mental e física, além de informações sobre a pandemia de coronavírus.

A funcionalidade estará disponível tanto para iOS como para Android. O conteúdo estará presente no perfil dos usuários e também poderá ser compartilhado pelo Instagram Stories, publicamente, ou no Direct, em mensagens privadas.

Guias que reunirem produtos também vão aparecer no Instagram Shop, a seção de compras do Instagram.