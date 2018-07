Foto: Reprodução/Instagram O Instagram tem ganhado cada vez mais adeptos, inclusive no Brasil. Estilo de vida, gostos, viagens, hobbies e comportamento em geral são expressados por meio de imagens na rede. Pensando nisso, a revista Forbes listou 25 dos perfis mais influentes no Instagram atualmente. Confira!

Foto: Reprodução/Instagram O ator e comediante norte-americano faz filmes engraçadinhos, mas é influente no Instagram porque sempre posta autoretratos com roupas descoladas para seus 29.132.179 seguidores

Foto: Reprodução/Instagram A marca usa em suas postagens fotos com as 'angels', como são chamadas as modelos - Gisele Bündchen foi uma delas. O perfil tem 31.469.964 seguidores

Foto: Reprodução/Instagram A cantora tem 32.466.697 de seguidores e posta imagens polêmicas com frequência

Foto: Reprodução/Instagram Outra cantora influente. Tem 32.620.537 e posta desde coisas fofinhas até mensagens de autoconfiança. A artista já sofreu com bulimia e drogas. O mais recente disco da cantora é 'Confident'

Foto: Reprodução/Instagram A irmã mais velha do clã Kardashian tem 33.059.288 e costuma fazer publicações em três partes: a primeira imagem é de quando está se arrumando, a segunda, de quando está pronta e, por fim, uma terceira foto, já descontraída e produzida

Foto: Reprodução/Instagram O perfil da marca esportiva conta com mais de 34 milhões de seguidores e explora o conceito de fazer o público se sentir parte de algo maior do que simplesmente um consumidor de artigos de esporte

Foto: Reprodução/Instagram O melhor jogador de futebol do mundo possui quase 35 milhões de fãs na rede social. A curiosidade é que o craque do Barcelona posta pouco na rede, diferente da maioria dos perfis superpopulares

Foto: Reprodução/Instagram A eterna Hannah Montana vive praticando excentricidades e não é diferente em seu perfil do Instagram, que tem 35.432.809 seguidores. Além de fotos dela, ela publica montagens com fotos de outras celebridades

Foto: Reprodução/Instagram Considerada a mais influente personalidade hispânica dos Estados Unidos, a descendente de porto-riquenhos Jennifer Lopez é também conhecida por uma vida particular atribulada. Na rede de imagens ela costuma publicar momentos profissionais, mas também compartilha detalhes particulares com seus 35.662.617 seguidores

Foto: Reprodução/Instagram A cantora é uma das queridinhas do show business atual e tem 38.746.759 seguidores. Assim como seus clipes, as postagens de Instagram são sempre criativas e descontraídas

Foto: Reprodução/Instagram Mais uma irmã do clã Kardashian com milhões de seguidores. 40.752.280 para ser exato. Khloe usa seu perfil para dar dicas de produtos e para fazer propagandas

Foto: Reprodução/Instagram O astro que atende por 'The Rock' leva para as redes a simpatia que demonstra nas telas, interagindo bastante com seus mais de 40 milhões de seguidores

Foto: Reprodução/Instagram Mais um craque do Barcelona na lista. Neymar é figura fácil em redes sociais desde os tempos em que o Twitter era a grande febre. No Insta, não seria diferente, o jogador tem 40,934,361 de fãs

Foto: Reprodução/Instagram As imagens jornalísticas da natureza selvagem que tornaram a publicação uma das revistas mais famosas do mundo são um prato cheio para o Instagram. Não à toa, são 42.344.563 seguidores

Foto: Reprodução/Instagram CR7 é ainda mais popular do que os seus dois maiores rivais em campo, Messi e Neymar. São 46.139.219 de seguidores que acompanham os treinos e exercícios do jogador

Foto: Reprodução/Instagram A polêmica rapper não brinca com o uso da imagem. Tem 46.290.354 de seguidores e posta imagens de vários momentos de sua vida

Foto: Reprodução/Instagram Mais uma irmã Kardashian, só que por parte de mãe. A modelo tem 47.320.317 de seguidores e usa o Instagram para mostrar ao mundo o universo de beleza e estilo em que vive

Foto: Reprodução/Instagram Outra mulher linda e produzida que posta fotos de um universo glamouroso e que tem 49.177.303 seguidores. Só pode ser mais uma - elas são várias - Kardashian

Foto: Reprodução/Instagram Absolutamente todos os posts do problemático e rebelde artista geram curtidas e comentários. São 55.257.716 pessoas interessadas nos passos de Bieber pela vida

Foto: Reprodução/Instagram A cantora posta vídeos salvos do Snapchat e leva ao delírio os 57.185.771 seguidores com os quais interage com intensidade

Foto: Reprodução/Instagram A 'Queen Bey' tem o verdadeiro perfil de diva. O universo de estrela pop e também as militâncias e causas da cantora chegam até os 57.862.639 seguidores

Foto: Reprodução/Instagram A rainha do clã coleciona o incrível número de 58.690.308 seguidores. A celebridade ainda tem seu próprio app e posta todos os dias fotos que esse imenso público adora

Foto: Reprodução/Instagram Sempre impecável e linda, Selena Gomez coleciona 62.345.729 de fãs interessados em seu cotidiano. Alguns desses fãs acompanham a atriz e cantora desde os tempos em que ela contracenava com o dinossauro roxo Barney

Foto: Reprodução/Instagram Musa absoluta de toda uma geração, a talentosa e bem assessorada cantora tem 64.032.886 seguidores que acompanham suas postagens e as fotos em que aparece marcada por outras celebridades