Instagram/Divulgação Instagram terá desafios nos Stories

O Instagram topou o desafio imposto pelo crescimento do TikTok. O app de fotos e vídeos que pertence ao Facebook anunciou nesta quinta, 23, um novo recurso que promete facilitar criar e realizar desafios nos Stories.

Ainda em fase de testes, os Stories terão um adesivo de desafios, que permitirá que os usuários realizem tarefas específicas. Qualquer pessoa poderá participar das ações. É só clicar no adesivo e registrar a atividade. Nesse estágio inicial, porém, a plataforma disponibilizará um número limitado de atividades.

Os desafios são hoje um dos temas mais populares do TikTok, app chinês que conta com mais de 500 milhões de usuários em todo o mundo e tem preocupado o Facebook. Em vídeos curtos, de até 15 segundos, os 'tiktokers' se desafiam uns aos outros a fazer uma coreografia, responder a perguntas ou representar alguma situação bem específica.

Não é a primeira vez que o Instagram lança um recurso com o TikTok na mira: no final de 2019, a rede anunciou no Brasil o Cenas, recurso de edição rápida que permitiria aos usuários ter efeitos parecidos com os disponíveis no app chinês. Além disso, o Facebook até já lançou uma cópia do TikTok, o Lasso, no mercado mexicano, mas que ainda não decolou.

Em fevereiro, Sheryl Sandberg, diretora de operações e número 2 do Facebook, assumiu que a empresa teme pelo crescimento do aplicativo chinês. "Eles são enormes, estão crescendo muito rapidamente, chegaram a números maiores mais rapidamente do que nós alcançamos", afirmou a executiva. No mundo, o app foi o segundo mais baixado nos celulares em 2019, atrás apenas do WhatsApp, segundo dados da companhia de análise Sensor Tower.