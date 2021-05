Thomas White/Reuters O Instagram afirmou que vai trabalhar o algoritmo para que as publicações possam ser mostradas em medidas equivalentes

O Instagram mudou seu algoritmo de rankeamento de Stories após reclamações de que conteúdos pró-Palestina estavam sendo negligenciados pela rede, afirmou a revista americana Financial Times. Segundo a publicação, a crítica foi feita por funcionários da empresa que afirmaram não ser possível encontrar na plataforma publicações em favor da Palestina, diante do conflito que o território viveu com Israel, no início de maio.

Fontes internas ainda revelaram ao Financial Times que o Instagram priorizava as publicações com conteúdo original nos Stories em detrimento de posts republicados. Agora, a plataforma vai trabalhar o algoritmo para que ambas as publicações possam ser mostradas em medidas equivalentes, sem dar preferência para um ou outro tipo de postagem.

O Instagram enfrentou críticas depois de ter removido publicações que traziam em tags ou em descrições a mesquita de al-Aqsa, um dos locais mais sagrados do Islã. Na época, a rede social classificou, erroneamente, o local como sendo associado a uma organização terrorista, segundo o site BuzzFeed News.

Um porta-voz do Instagram falou ao site Business Insider que a plataforma não tinha intenção de "esconder" conteúdos pró-Palestina e que as pessoas entenderam que havia algum tipo de priorização de conteúdo, o que não era verdade.

"Histórias que compartilham publicações do feed não estão tendo o alcance que as pessoas esperam, e isso não é uma boa experiência", disse um porta-voz do Instagram ao Business Insider. "Com o tempo, iremos dar o mesmo peso às postagens compartilhadas novamente como damos às histórias produzidas originalmente", afirmou.