Reprodução/Instagram Instagram havia ocultado a contagem pública de curtidas de todos os usuários em 2019

Depois de ocultar a contagem de “curtidas” em julho de 2019, o Instagram revela nesta quarta-feira, 26, que o aplicativo da rede social voltará a mostrar os likes a partir de hoje em todo o mundo. A única diferença é que está nas mãos dos usuários decidirem se ocultam ou não dos seguidores a quantidade de likes das publicações.

O Instagram afirma que a decisão não causou um efeito consensual em todos os usuários: uns acharam benéfico parar de visualizar o número de “likes”, enquanto outros acharam prejudicial, de acordo com pesquisas internas conduzidas por especialistas (sem revelar os resultados). Há dois anos, a rede social havia afirmado que a retirada da contagem era devido a pressões de engajamento social que os usuários recebiam ao postar uma imagem, o que podia desconcertar a própria saúde mental dessas pessoas.

Segundo a plataforma, até agora, tratava-se de um teste no aplicativo e funcionava somente para usuários do Brasil, Canada, Japão, Itália, Austrália e Irlanda.

“A nossa intenção era despressurizar o Instagram e fazer com que os usuários focassem nos amigos ou nos posts que visualizavam, mas pouca coisa mudou e foi um resultado neutro. Apesar disso, tivemos reações fortes e decidimos que era melhor dar às pessoas uma escolha”, afirma Adam Mosseri, chefe do Instagram e um dos fundadores do aplicativo, em entrevista a veículos de imprensa da América Latina, da qual o Estadão fez parte. O executivo, aliás, afirmou que pretende oscilar entre exibir a contagem ou ocultá-la.

À época, o Instagram recebeu críticas de influenciadores digitais que dependiam do número de curtidas para atrair marcas (e, portanto, ganhar dinheiro com anúncios pagos), principalmente de pequenos criadores de conteúdo que ficaram mais preocupados porque precisavam comprovar de outras maneiras o quão relevantes eram ao usar outras métricas de engajamento, diz Mosseri. A medida, no entanto, foi comemorada pelos usuários que viam na contagem de “likes” uma forma de aumentar a ansiedade sobre aceitação social.

Reprodução/Instagram Usuário poderá alterar a contagem de curtidas por publicação individual ou em toda a conta no Instagram

Dois anos depois, o Instagram afirma que ocultar as curtidas teve pouco impacto na receita da empresa, embora tenha havido um efeito prático no dia a dia: “As pessoas pararam de deletar publicações quando viam que não tinham ‘likes’ suficientes, então elas publicavam mais, o que é sempre bom para os negócios”, diz Mosseri.

Questionado se a decisão poderia ter eventual impacto no emocional dos usuários, o executivo disse: “As pesquisas que temos indicam que ocultar as curtidas não tem qualquer relação com saúde mental e, sem uma mudança grande como a de 2019, não teríamos como ver esses resultados.”

“O curioso é que essas medidas não mudaram a maneira como as pessoas usam o Instagram, não mexeram em como elas se sentem sobre a rede social nem alteraram o bem-estar delas, mas os usuários tiveram opiniões fortes sobre isso, o que é uma combinação interessante”, acrescenta.

A decisão começa a valer nas próximas semanas também para o Facebook, empresa dona do Instagram e do WhatsApp.

Como ocultar ou mostrar ‘likes’ no Instagram

Para ocultar as curtidas, acesse a nova seção “Publicações” na aba de “Configurações da sua conta”. Nela, é possível ocultar o número de todos os seus posts.

Além disso, na hora de publicar a imagem, o usuário pode decidir se aquele conteúdo individual apresentará a contagem para os seguidores ou não.