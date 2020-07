Dado Ruvic/Reuters O Reels, do Instagram, é uma ferramenta de edição ágil de vídeos curtos

A disputa entre Instagram e TikTok ganhou mais um capítulo nesta terça-feira, 28. De acordo com o Wall Street Journal, o Facebook, dono do Instagram, ofereceu dinheiro a usuários famosos do aplicativo chinês, com o objetivo de incentivá-los a usar seu novo serviço de vídeos curtos, o Reels. A reportagem, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto, afirma que alguns desses pagamentos estariam próximos de centenas de milhares de dólares.

O Reels é uma ferramenta de edição ágil de vídeos, que é testada atualmente no Brasil, na Índia, na Alemanha e na França, e deve ser lançada nos Estados Unidos em agosto. O recurso segue a tendência de aplicativos como TikTok e Kwai, que apostam no formato de vídeo curtos. A abordagem do Instagram, noticiada nesta terça, é mais um sinal de que a empresa enxerga uma competição direta entre o Reels e o TikTok.

Segundo a reportagem, o Instagram também negociou com os criadores de conteúdo alguns formatos de publicação: para os usuários que não publicam exclusivamente no Instagram, a rede social pediu que postassem os vídeos primeiro no Reels, e depois em outras plataformas. Além disso, o Instagram está se oferecendo para cobrir os custos de produção dos vídeos, disse o jornal.

A reportagem não afirma quais usuários exatamente a rede social abordou, mas destaca que foram perfis com milhões de seguidores.

Nos últimos meses, o TikTok tem sido uma pedra no sapato do Facebook – foi um dos poucos apps a furar o bloqueio da empresa de Mark Zuckerberg na lista de programas mais baixados no Android e no iOS.