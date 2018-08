Bruno Capelas/Estadão Porta-voz do Instagram confirmou que função está sendo testada pela rede social

O Instagram está prestes a clonar mais uma função do Snapchat: segundo o site especializado em tecnologia americano TechCrunch, a empresa prepara para breve o lançamento das Nametags, que podem ter funcionamento muito parecido com os Snapcodes, códigos personalizados de usuário da rede rival.

Com as Nametags, qualquer usuário poderá criar uma imagem personalizada de sua conta, com um padrão específico. A partir dela, outro usuário poderá fotografar esse padrão com sua câmera do Instagram – quando isso for feito, o aplicativo vai redirecionar o segundo usuário para a página do primeiro.

É um modo mais simples de divulgar páginas e contas, ou de seguir um amigo que você conheceu há pouco tempo, sem precisar soletrar todas as letras da sua conta especificamente. Para negócios e anunciantes, também é uma forma mais fácil de promover seus produtos – uma nametag, por exemplo, pode fazer parte de uma campanha na TV ou em um anúncio publicitário impresso.

Um porta-voz do Instagram confirmou ao TechCrunch que a empresa está testando a função, que já havia sido detectada pelo site há cerca de um mês – nesta segunda-feira, 9, a publicação colocou no ar imagens feitas por um usuário que mostram as nametags em teste.

Não é a primeira vez que o Instagram copia ou se inspira em funções do Snapchat: dos filtros de realidade aumentada à utilização de GIFs e a própria criação de mensagens efêmeras (as Instagram Stories), há inúmeros recursos na rede social de fotos que foram inspiradas pelo aplicativo criado por Evan Spiegel.