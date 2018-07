Thomas White/Reuters Aplicativo de rede social, Instagram ficou famoso com as atualizações semelhantes ao Snpachat

O aplicativo de compartilhamento de fotos Instagram pode estar prestes a lançar chamadas de voz e vídeo. Uma reportagem do site americano TechCrunch encontrou vários arquivos escondidos dentro do código do app rotulados como “chamada” e “chamada de vídeo”. As informações estão dentro do pacote de aplicativos (APKs) do Instagram, local onde estão todas as funções possíveis no app, mesmo que não tenham sido lançadas.

A informação não foi confirmada pela empresa. A funcionalidade poderia deixar o Instagram ainda mais parecido com o Snapchat, que já oferece chamadas de vídeo; além disso, ele incorporaria um recurso muito usado no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, que também é de propriedade do Facebook.

O aplicativo de imagens do Facebook copiou em 2016 uma das principais funções dos concorrentes: a possibilidade de fazer vídeos e fotos efêmeros com filtros divertidos. Depois de se apropriar da ideia do Snpachat, o Instagram cresceu ainda mais rapidamente. Atualmente, o Instagram Stories já possui mais usuários que o Snapchat. Já o Snapchat não teve a mesma sorte. Após ver seus usuários escaparem do seu aplicativo, a empresa mudou de estratégia e remodelou o aplicativo. As mudanças não agradaram e o Snapchat prometeu alterar novamente o seu design.