O Instagram está avaliando criar formas de desenvolver uma versão de sua ferramenta Stories para escolas. A plataforma de vídeos e fotos instantâneas seria aberta para apenas alguns alunos e alimentada de forma colaborativa, informou o site americano TechCrunch. A rede social não quis comentar a especulação.

A ideia, segundo a reportagem, é criar um espaço divertido para as crianças compartilharem algumas atividades escolares com os colegas. Para evitar danos como bullying, diretores da própria escola fariam uma revisão das histórias enviadas, antes de aprovar e permitir que elas estejam disponíveis online.

A nova ferramenta pode não ser tão fácil de ser feita. Isso porque, nem sempre as publicações feitas nos Stories da rede social deixam claro que está fazendo bullying, o que obrigaria a plataforma a criar uma lista minuciosa de postagens possíveis, além de treinar os moderadores sobre como identificar esses tópicos.

Testes. Os Stories podem fazer parte de uma estratégia do Instagram de longo prazo. No mês passado, a rede social começou a testar um mecanismo voltado para universitários dos Estados Unidos. Na função testada, a exibição da linha do tempo agrupa usuários de acordo com a universidade, turma ou ainda a fraternidade a qual pertence.

O movimento é uma reaproximação do Facebook, dona do Instagram, aos movimentos escolares. Quando foi criado, em 2004, a rede social só podia ser acessada por alunos de universidades americanas.

Os Stories são vistos como uma ferramenta para ajudar a empresa a retomar um senso de comunidade, onde usuários podem publicar conteúdo irrelevante ou confuso para pessoas de fora do grupo.