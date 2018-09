Instagram Usuário poderá buscar por GIFs hospedados no serviço Giphy

O Instagram anunciou nesta terça-feira, 23, a chegada de duas novas funções há muito aguardadas pelos usuários: a inserção de GIFs e uma ferramenta para ajuste do tamanho das imagens e vídeos no Instagram Stories, funcionalidade de publicações efêmeras da rede social.

A partir desta data, será possível inserir GIFs em qualquer nova história – para usar a funcionalidade, basta clicar no ícone de stickers (como os de localização ou horário) e apertar em GIF.

A partir daí, será aberta uma barra de busca com imagens em movimento fornecidas pela plataforma Giphy, um dos principais bancos de GIFs do mundo – com direito a letras dançantes, pizzas brilhantes e gatinhos fofos, claro. Segundo o Instagram, os GIFs já estão disponíveis para os usuários que tiverem a última versão do aplicativo instalado nos sistemas operacionais iOS e Android.

Nas próximas semanas, a empresa também promete lançar uma atualização com a possibilidade de ajustar o tamanho das fotos e vídeos no Stories – ou seja, nunca mais você terá de cortar seu amigo de uma foto em grupo só porque ele "foi decepado" da foto pelo Instagram.

Com um movimento de pinça, será possível regular o tamanho da foto ou do vídeo desejado, seja ele quadrado, horizontal ou vertical. O espaço que sobrar na tela, diz o Instagram, será preenchido por uma cor em degradé que se encaixe com o conteúdo que o usuário está postando.