Ben Solomon/NYT Rede social suspendeu busca da hashtag "sextou" após postagens com conteúdo sexual

Quem nunca tirou uma foto produzida em frente ao espelho e publicou no Instagram com a hashtag #sextou? A marcação, aparentemente inofensiva e que virou uma gíria no Brasil, foi assunto nesta quarta-feira, 5, depois que usuários estrangeiros da rede social começaram a usar a hashtag para marcar conteúdo pornográfico.

Ainda ninguém sabe se o uso distorcido foi proposital ou se os americanos entenderam que ao invés de indicar o início do fim de semana, a hashtag servia para sinalizar fotos de cunho sexual. Uma explicação possível é de que os gringos tenham entendido que estava escrito “sex to u” (“sexo para você”, em tradução do inglês), ao invés da gíria brasileira.

Conteúdos com nudez são proibidos pela rede social e por isso o Instagram decidiu que ninguém poderá fazer buscas de #sextou por tempo indeterminado. Por enquanto, ainda é possível colocar a hashtag em comentários e legendas de fotos.

Nas diretrizes do Instagram está escrito que não podem ser publicadas fotos de relações sexuais, órgãos genitais e até mesmo de nádegas totalmente expostas. Já fotos de mamilos femininos com cicatrizes e mulheres amamentando não estão entre as proibições.