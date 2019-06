Lucas Jackson/Reuters Hoje, para recuperar uma conta hackeada, é preciso recorrer à equipe de suporte do Instagram

O Instagram, rede social de compartilhamento de fotos e vídeos do Facebook, informou nesta quarta-feira, 26, que vai começar a exibir anúncios em sua página de sugestões ("Explorar") nos próximos meses.

O Instagram disse que as pessoas poderão "se conectar ativamente com marcas de que gostam", enquanto as marcas terão a oportunidade de ser parte do que é culturalmente relevante e das tendências, enquanto buscam novos públicos em busca de algo novo. Segundo a empresa, 80% de seus mais de 1 bilhão de usuários seguem alguma marca na rede social.

O popular serviço de compartilhamento de imagens tem se tornado mais importante em marketing e e-commerce. Recentemente, ele começou a ter anúncios de conteúdo de marca tanto no feed de imagens quanto no Stories, serviço de mensagens efêmeras que o Facebook copiou do rival Snapchat.

O anúncio, porém, não animou o mercado: nesta quarta-feira, o Facebook encerrou o pregão da bolsa de valores Nasdaq com queda de 0,7%. No final do dia, a empresa estava avaliada em US$ 545 bilhões.