Thomas White/Reuters O Instagram sempre teve foco em conteúdos produzidos pelo celular e as atualizações para o aplicativo web foram implementadas lentamente

O Instagram está testando uma ferramenta de publicação pelo computador. A novidade foi percebida pelo consultor de mídias sociais Matt Navarra, que compartilhou capturas de tela mostrando o novo recurso. O Facebook confirmou o teste em comunicado para a agência de notícias Bloomberg nesta quinta-feira, 24.

Segundo a porta-voz da empresa, a intenção é melhorar a experiência das pessoas que acessam o Instagram de seus computadores. Com o novo recurso, será possível postar fotos e vídeos usando o navegador, opção até então indisponível. Fundada em 2010, a rede social sempre teve foco em conteúdos produzidos pelo celular e as atualizações para o aplicativo web foram implementadas lentamente. A possibilidade de enviar mensagens diretas pelo navegador só foi disponibilizada em 2020, por exemplo.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

Na captura de tela de Navarra, é possível ver as opções de alterar proporções, adicionar legenda, aplicar filtros e fazer outras edições básicas. O recurso ainda não foi disponibilizado para todos os usuários. Para aqueles que já tem acesso ao teste, o ícone estará no canto superior direito do navegador, ao lado do ícone "explorar". Ao clicar, aparece a mensagem "agora você pode criar e compartilhar postagens diretamente de seu computador".