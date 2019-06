Lucas Jackson/Reuters Hoje, para recuperar uma conta hackeada, é preciso recorrer à equipe de suporte do Instagram

O Instagram está testando novas ferramentas para ajudar usuários a recuperarem contas hackeadas. A informação é do site Motherboard. Com o recurso, a vítima poderá usar o próprio aplicativo para dar detalhes de sua conta, como o e-mail e o número de telefone que foram inicialmente cadastrados na plataforma – logo em seguida, a rede social enviará para esses contatos um código de seis dígitos para acessar a conta. Hoje, o processo de recuperação de um perfil hackeado é complexo: é preciso recorrer à equipe de suporte do Instagram.

A ideia do Instagram é possibilitar a recuperação de conta mesmo quando os hackers mudam os dados do perfil do usuário. Muitos ataques no Instagram acontecem por meio de "phishing" – quando links suspeitos são usados para enganar e roubar as informações de quem clica. Ao entrar na conta, os hackers mudam o e-mail e o número de telefone associados à conta, o que torna difícil a recuperação.

O e-mail e o número de telefone originais da conta serão a chave para recuperação do perfil. “Quando o usuário recuperar o acesso à conta, vamos tomar medidas adicionais para garantir que um hacker não use o código enviado ao e-mail e ao número de telefone para acessar sua conta de um aparelho diferente”, disse um porta-voz do Instagram ao Motherboard.

Segundo o site, o Instagram também vai impedir por um período de tempo a alteração do nome da conta do usuário após mudanças de configurações do perfil.

Ainda não há previsão para o lançamento do recurso.