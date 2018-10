Bloomberg/Jason Alden O novo recurso do Instagram pode contribuir para um mapa que o Facebook está testando

A rede social Instagram está testando um novo recurso que compartilha com o Facebook os dados de localização dos usuários do Instagram. A informação é do site TechCrunch, e quem descobriu o recurso foi a pesquisadora Jane Manchun Wong, que costuma descobrir novas ferramentas de redes sociais explorando os códigos dos aplicativos.

Segundo ela, a nova função do Instagram funcionaria mesmo se o usuário não estivesse usando o aplicativo. Mas, o recurso poderia ser desabilitado nas configurações.

De acordo com o texto da empresa que consta no teste, o recurso “ajuda o usuário a explorar o que está ao seu redor e também a ter acesso a anúncios mais relevantes, além de ajudar a melhorar a experiência no Facebook”.

O compartilhamento de histórico de localização de usuários do Instagram com o Facebook pode contribuir para uma outra função que o Facebook, segundo reportagens, está testando. Trata-se de um mapa que mostra a localização dos amigos, de forma parecida como faz o aplicativo de mensagens instantâneas Snapchat hoje.

Em resposta ao TechCrunch, um porta-voz do Facebook confirmou que não há garantia de que o recurso será lançado. “Regularmente trabalhamos em ideias que podem evoluir com o tempo ou podem não ser testadas ou lançadas. O Instagram não armazena atualmente um histórico de localização, e manteremos as pessoas informadas sobre quaisquer mudanças no nosso histórico de localização no futuro”.

Mudança. Esse teste descoberto pela pesquisadora Jane Manchun Wong acontece semanas depois de os fundadores do Instagram deixarem a empresa, o que, de acordo com reportagens, foi um resultado das discordâncias que eles tinham com o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, principalmente por causa das suas intromissões no Instagram.

O novo recurso é um sinal de que as intromissões do Facebook no Instagram podem aumentar depois que os dois executivos saíram do comando da rede social. De acordo com o site The Verge, uma questão que casou discordância entre os fundadores do Instagram e Zuckerberg foi justamente sobre compartilhamentos entre as duas redes – na ocasião, a discussão foi especificamente sobre compartilhamento de publicações.