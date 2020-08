Thomas White/Reuters O Reels é a maior aposta da empresa para competir com o TikTok

Para aumentar a visibilidade de sua ferramenta de vídeo curto Reels, o Instagram está testando adicionar o botão do recurso diretamente na tela principal do app, ao lado do icone de página inicial. O Reels é a maior aposta da empresa para competir com o TikTok, e tenta avançar em usuários à medida em que o app chinês pode ficar de fora de países como Estados Unidos, Canadá e Austrália.

Segundo site Android Police, a mudança da apresentação do Reels na página principal foi notada em diversos países, tanto em aparelhos Android quanto em iPhone, no iOS. Na configuração padrão, a ferramenta Reels, que foi lançada globalmente no início de agosto, pode ser encontrada na aba "explorar" do Instagram. A empresa não informou em quais países o teste está disponível, mas usuários do Brasil já relataram a mudança.

gente CADE O DESCOBRIR DO INSTAGRAM? PQ EU SÓ CONSIGO VER REELS??? pic.twitter.com/HeaZnQHMya — iara a doida (@iaraotaria) August 12, 2020

O maior destaque do Reels, que é visto como um produto muito parecido com o TikTok, surge justamente em um momento onde um dos maiores mercados do app chinês enfrenta um impasse na operação. Depois do presidente dos EUA Donald Trump ameaçar banir a plataforma, a Microsoft entrou na discussão para tentar um acordo de compra e manter o app em território norte-americano.

O Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS), deu prazo de até 15 de setembro para que as empresas tentassem um acordo para o futuro do app no país. Além das operações nos EUA, a Microsoft estaria, também, visando comprar a operação global da plataforma.