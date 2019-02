REUTERS/Lucas Jackson O Instagram também disse que investirá em engenheiros e revisores, para dificultar a exibição de conteúdo sobre suicídio a usuários

O Instagram agora vai borrar imagens da rede social com conteúdo de automutilação e suicídio. O anúncio foi feito pelo novo chefe do Instagram, Adam Mosseri, nesta segunda-feira, 4. A medida faz parte das mudanças que o aplicativo prometeu após o suicídio da jovem britânica Molly Russell – seus pais afirmam que a morte da adolescente foi incentivada por imagens que estavam no Instagram e no Pinterest.

De acordo com uma reportagem publicada no jornal The Guardian, apesar de o Instagram já proibir conteúdos de automutilação e suicídio na plataforma, a remoção das postagens é uma questão delicada: é preciso selecionar os conteúdos de forma que permita os usuários compartilharem seus momentos difíceis, mas que não que envolvam incitação.

Além do recurso de “tela de sensibilidade”, que borra as imagens, o Instagram também disse que investirá em engenheiros e revisores, para dificultar a exibição desse tipo de conteúdo a usuários.

Para dar suporte aos usuários, Mosseri afirmou ao The Guardian que o Instagram já oferece recursos para pessoas que buscam hashtags com conteúdo sensível. “Estamos trabalhando em mais maneiras de ajudar, como conectá-las a organizações que conhecemos", disse o executivo.