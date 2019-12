Dado Ruvic/Reuters Instagram lançou, netse ano, função semelhante para comentários na rede

A partir desta segunda-feira, 16, o aplicativo de fotos Instagram vai notificar usuários que escreverem publicações potencialmente ofensivas. O alerta será emitido antes do conteúdo ser publicado no feed, assim que uma legenda de foto ou vídeo for identificada como nociva. A novidade, que faz parte de uma medida para diminuir o bullying na rede, já está disponível para alguns países selecionados, mas ainda não há previsão para chegar ao Brasil.

A tecnologia foi desenvolvida com inteligência artificial, para identificar as palavras utilizadas nas legendas. A tecnologia usa como base a comparação com publicações que já foram denunciadas como conteúdo ofensivo ou inapropriado na rede social. Assim, se a legenda se assemelhar com uma das já reportadas ao Instagram, uma notificação será mostrada na tela, alertando a troca do texto.

O aplicativo já tinha lançado uma atualização em julho deste ano que, também utilizando inteligência artificial, notifica quando um comentário pode ser ofensivo antes de ser publicado. Caso o usuário queira prosseguir com a mensagem, o Instagram não bloqueia o conteúdo, mas existe o risco de denúncia caso seja realmente uma publicação ofensiva.

Tanto nas legendas quanto nos comentários, avisar sobre o teor da mensagem permite também que "o usuário tenha a chance de parar e reconsiderar suas palavras", informou o próprio Instagram.