O Instagram disse nesta terça-feira, 24, que vai liberar a circulação de anúncios na aba 'Loja' no app, em busca de aumentar o faturamento com publicidade na plataforma. A função já está disponível para usuários em países onde o recurso de compras já foi lançado — o Brasil é um deles.

A 'Loja' do Instagram é uma aba no aplicativo que permite que usuários procurem itens como roupas e produtos de beleza e, em alguns casos, comprem os itens diretamente da plataforma. Por lá, os usuários podem clicar em um anúncio para ver mais detalhes sobre o produto, procurar outros itens daquela marca ou salvar os produtos em uma lista. Agora, será possível ver publicidades na tela inicial da ferramenta, além de navegar pelas informações e salvar o produto a partir do banner na aba do app.

Ainda segundo o Instagram, os usuários terão a opção de ocultar os anúncios e denunciar o conteúdo caso seja necessário.

A empresa começou a testar as propagandas no começo deste mês com apenas alguns anunciantes selecionados, mas o recurso agora está aberto para marcas em qualquer lugar do mundo onde a 'Loja' do Instagram esteja disponível./COM REUTERS