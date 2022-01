O Instagram está testando algumas ferramentas para ajudar usuários a escolherem o que vão ver no feed de fotos. A notícia foi divulgada por Adam Mosseri, presidente da empresa, na última quarta-feira, 5, e quer amenizar as recentes acusações de comportamento tóxico dos algoritmos na plataforma, após revelações contidas nos Facebook Papers, série de documentos internos vazados do Facebook.

O novo recurso vai permitir que os usuários escolham separar a timeline em três diferentes feeds, com a opção de ver os conteúdos em ordem cronológica — ferramenta que foi alterada no app em 2017 para mostrar conteúdos considerados ‘mais relevantes’, independente da data de postagem.

Com isso, três categorias vão ficar à disposição dos usuários: ‘home’, ‘seguindo’ e ‘favoritos’. Na primeira opção, os perfis poderão ver o feed da forma como ele é hoje, com os algoritmos de recomendação. Na aba ‘seguindo’, estarão também todas contas seguidas pelo usuário, mas com publicações em ordem cronológica. A única aba que vai permitir a personalização é a ‘favoritos’, onde os usuários poderão adicionar os perfis que mais gostam de ver no app.

Testing Feed Changes

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

- Home

- Favorites

- Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌ pic.twitter.com/9zvB85aPSp