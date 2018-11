Reprodução Mensagem no Instagram pede para usuário trocar de senha por conta de atividade falsa

O Instagram anunciou uma nova ofensiva contra perfis falsos em sua plataforma. Em um post em seu blog, a companhia disse que vai remover "atividade falsa" obtidas por serviços de terceiros, como curtidas, comentários e seguidores. Segundo a postagem, quem utiliza desses recursos para bombar o próprio perfil está violando as políticas de uso do serviço.

Ferramentas de inteligência artificial serão usadas para identificar as contas infladas e remover essas atividades.

"Recentemente, temos visto perfis usar apps de terceiros para artificialmente aumentar sua audiência. Todos os dias, as pessoas vem ao Instagram para ter experiências reais, incluindo interações genuinas. É a nossa responsabilidade garantir que elas não sejam atrapalhadas por atividade falsa", diz a postagem.

Perfis que forem identificados usando esses serviços receberão uma notificação no próprio app, dizendo que a atividade falsa foi removida. O usuário também terá que mudar a senha. Segundo o Instagram, muitos usuários acabam compartilhando suas senhas com as plataformas de terceiros e isso abre uma brecha para que esses perfis também realizem atividades falsas - isso sem contar outras questões de segurança.

Perfis que persistirem nas atividades independentes terão a experiência no Instagram "impactada". O post não diz exatamente o que será feito, mas não é difícil imaginar que os usuários teimosos sejam bloqueados.

O Instagram diz ainda que nas próximas semanas deve anunciar mais medidas contra atividades falsas em sua plataforma.