Reuters Vice-líder do mercado de semicondutores, empresa está se sentindo ameaçada

A Intel admitiu nesta quarta-feira, 17, que a correção para as brechas de segurança Meltdown e Spectre, encontradas em seus processadores, podem reduzir o processamento de algumas máquinas em até 25% do desempenho original, dependendo da tarefa pedida pelo usuário. Além disso, a empresa reconheceu que chips mais novos, como os das famílias Skylake e Kaby Lake, também estão suscetíveis ao problema.

Segundo Navin Shenoy, vice-presidente da Intel, as atualizações para corrigir as falhas já estão disponíveis para 90% dos processadores da empresa vendidos nos últimos cinco anos. “Usuários disseram que os sistemas que receberam atualizações passaram a reiniciar com maior frequência”, disse. “Nós reproduzimos essas situações internamente e estamos tentando identificar a causa delas.”

A Intel disse ter mensurado o impacto das atualizações em diversas atividades realizadas pelos processadores. Em ações como fazer cálculos complexos ou usar a memória, a queda de rendimento variou entre 0,1% e 2%. Já quando foi pedido à máquina que usasse recursos necessários para armazenar dados, o desempenho caiu cerca de 25%. A empresa, no entanto, não revelou quão comuns são esses cenários.

Congresso. Nesta quarta-feira, 17, a Intel também foi convocada pelo deputado norte-americano Jerry McNerney, do Partido Democrata, a fornecer explicações sobre as falhas. "Quero entender melhor a natureza dessas vulnerabilidades e o risco que elas podem causar aos consumidores, bem como os passos que as empresas estão tomando para proteger seus usuários", disse o deputado da Califórnia.

Além da Intel, McNerney também convocou a ARM e a AMD para participar das discussões. "A segurança dos sistemas e dados dos nossos consumidores é uma prioridade para nós", disse a empresa à agência de notícias Reuters, em resposta ao pedido do deputado. / COM REUTERS