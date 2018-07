Reuters

A Intel apresentou queda de 2,4% no lucro líquido anual, que ficou em US$ 11,4 bilhões, inferior aos US$ 11,7 bilhões registrados em 2014. As informações constam no balanço financeiro da fabricante de chips, que foi divulgado na noite de quinta-feira. A empresa também registrou recuo de 1% na receita total, que passou de US$ 55,8 bilhões em 2014 para US$ 55,3 bilhões no ano passado.

A empresa também divulgou os dados relativos ao quarto trimestre de 2015. Eles mostram um aumento de 1,3% na receita, que subiu para US$ 14,9 bilhões, em relação ao mesmo período de 2014. O resultado ficou acima da previsão divulgada pela empresa, que era de alcançar uma receita de US$ 14,8 bilhões nos três últimos meses do ano.

“Nossos resultados de 2015 demonstram que a Intel está evoluindo e nossa estratégia está funcionando”, disse o CEO Brian Krzanich, em comunidado.

A empresa pode comemorar os resultados relativamente estáveis, porque 2015 foi um ano crítico para o mercado mundial de computadores e notebooks. De acordo com a consultoria IDC, as vendas globais de PCs caíram 10,4% ao longo do ano passado, o que teve impacto direto nas fabricantes de computadores e fornecedores de componentes.

No comunicado, a Intel explica que o desempenho estável pode ser atribuído às receitas anuais recordes em suas áreas de data center, internet das coisas e de armazenamento de dados.

A divulgação dos resultados provocou desvalorização nas ações da empresa. No final do pregão desta quinta-feira, os papeis sofreram queda de 5%.