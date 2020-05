Claudia Tozetto/Estadão Nir Erez, cofundador e presidente executivo da startup israelense Moovit

A Intel anunciou nesta segunda-feira, 4, a compra da desenvolvedora israelense de aplicativos de transporte Moovit por cerca de US$ 900 milhões. O negócio, que permitirá ao Moovit seguir funcionando de forma independente, também ajudará a Intel a criar serviços de transporte com carros autônomos que poderão ir às ruas no início de 2022.

Dona de um aplicativo usado por mais de 800 milhões de pessoas para verificar quais as melhores rotas no transporte público, a Moovit será integrada à unidade de veículos autônomos da Intel, a Mobileye, que tem sede em Jerusalém. Já o Moovit foi criado na região metropolitana de Tel Aviv.

O preço pago foi quase o dobro da avaliação de US$ 500 milhões que a Moovit recebeu quanto captou investimentos pela última vez em 2018. “A Moovit é uma aquisição que preenche algumas lacunas muito críticas que estamos avançando”, disse o presidente executivo da Mobileye, Amnon Shashua, à Reuters.

O objetivo inicial, disse ele, era ter uma pequena frota de táxis sem motoristas em países como Israel, França e Coreia do Sul. O aplicativo Moovit é popular por ajudar passageiros e turistas a encontrar o melhor caminho para um destino, mostrando rotas de transportes públicos, ciclovias e opções de caronas.

Uma vez integrado à Mobileye, o aplicativo será uma plataforma para chamar táxis autônomos e os dados em tempo real garantirão que os veículos sejam implantados em áreas de alta demanda, disse Shashua. Fundador do Moovit, Nir Erez continuará como presidente executivo da empresa e será um vice-presidente dentro da estrutura corporativa da Intel.

A Intel prevê que o mercado de transporte por carros autônomos movimentará US$ 160 bilhões de dólares até 2030.

A decisão de comprar agora, quando grande parte da economia mundial está parada devido à pandemia de coronavírus, decorre da capacidade da Mobileye de prever com mais precisão quando sua tecnologia estará pronta, disse Shashua. E a meta é 2022.

"Para uma empresa como a Intel, que tem um plano muito ordenado de como o futuro deve se desenrolar, o coronavírus não deve ser um revés. Pelo contrário, você deve olhar para a crise e encontrar oportunidades", disse Shashua.

A Moovit captou US$ 133 milhões de investidores como Intel, BMW iVentures e Sequoia Capital. Em 2018, recebeu US$ 50 milhões em uma rodada de investimentos liderada pela Intel Capital.

A Intel já fez investimentos significativos em Israel, incluindo a aquisição da Mobileye por US$ 15,3 bilhões em 2017. Em dezembro, comprou a empresa israelense de inteligência artificial Habana Labs por US$ 2 bilhões. A empresa também é considerada uma das responsáveis por auxiliar o crescimento do ecossistema de startups de Israel, um dos mais avançados do mundo.