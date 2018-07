A startup de inteligência artificial Nervana anunciou nesta terça-feira, 9, que foi comprada pela fabricante de microprocessadores Intel para ajudar na criação de novas tecnologias. O valor da aquisição não foi anunciado oficialmente, mas fontes ligadas ao assunto afirmaram ao site de tecnologia Recode que a compra pode ter ultrapassado US$ 408 milhões.

A compra da Nervana, que foi fundada em 2014, nos Estados Unidos, é um novo passo da Intel em direção à inteligência artificial e tecnologias de aprendizado de máquinas. "As propriedades intelectuais e a expertise em acelerar algoritmos de aprendizagem de máquina da Nervana deverão expandir as capacidades da Intel no campo da inteligência artificial" , disse a vice-presidente da Intel, Diane Bryant, por meio de um post oficial da empresa.

Já a Nervana comemorou a nova fase da empresa. "Com esse acordo, nós podemos destruir o antigo paradigma e seguir adiante para um novo regime de computação", disse o presidente executivo da startup, Naveen Rao, no anúncio oficial.

A aquisição pode beneficiar os negócios de data centers e Internet das Coisas, áreas estratégicas para a Intel que precisa compensar o cenário de redução das vendas de computadores.

Analistas apontam que a compra da Nervana pela Intel foi natural, visto que os processadores da Intel alimentam mais de 97% dos servidores usados para suportar fluxos de trabalho de aprendizado de máquinas hoje em dia.