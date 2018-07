REUTERS

A Intel disse que cortaria 12 mil empregos mundialmente, ou 11% de sua força de trabalho global, já que a empresa está realizando uma transição de seus negócios tradicionais de vendas de chips usados em computadores pessoais.

A empresa também disse nesta terça-feira, 20, que a diretora financeira Stacy Smith assumirá um novo cargo liderando as vendas, produção e operações. A Intel disse que começará um processo de buscas formal por um sucessor.

A maior fabricante de chips do mundo reduziu sua estimativa de receita para o ano. A companhia agora espera que a receita cresça um dígito médio, ante a estimativa anterior de crescimento de um dígito médio a alto.

A empresa tem focado em seu negócio de data center, de margem mais alta, conforme procura reduzir sua dependência do mercado de computadores pessoais, em desaceleração.

A empresa lucrou US$ 0,42 por ação no primeiro trimestre, ante US$ 0,41 em 2015. Já a receita líquida subiu para 13,7 bilhões de dólares, ante US$ 12,78 bilhões no ano anterior.

