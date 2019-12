Nir Elias/Reuters Intel tenta reduzir emaranhado de fios de computadores quânticos

Computadores quânticos têm como objetivo resolver em alguns minnutos tarefas complexas que computadores normais levariam milhares de anos para terminar. Mas em cada imagem de um deles sempre é possível observar uma teia de fios conectados ao equipamento.

A Intel anunciou nesta segunda-feira, 9, um processador que pode mudar isso. A empresa revelou um chip chamado “Horse Ridge”, projetado para lidar com todo o trabalho feito pelos fios, encolhendo o emaranhado para o tamanho aproximado de um pires.

Os computadores quânticos ainda estão a anos de distância de serem usados no dia a dia, mas têm atraído atenção de grandes companhias de tecnologia. Em outubro, pesquisadores do Google anunciaram uma máquina que pode superar computadores convencionais. Outras grandes empresas do setor como IBM e Microsoft também estão investindo na área.

A Intel tem dois projetos na área de computação quântica, cada um estudando uma forma diferente de se criar o núcleo de um computador quântico. A parte central de um equipamento como esse lida com o que é conhecido como qubits.

Em muitos computadores quânticos, os qubits precisam ser mantidos em uma temperatura muito fria, quase ao nível que faz com que os átomos parem de se mover. Isso torna muito difícil conectar fios aos qubits e usá-los para receber e enviar informação. A maior parte destes fios e outros componentes eletrônicos têm que ficar fora da refrigeração.

A Intel afirma que seu chip - que recebeu o nome de um dos locais mais frios no Estado norte-americano de Oregon, onde muitas de suas fábricas estão localizadas - é projetado para ficar dentro da área de refrigeração do computador quântico. A empresa espera que o chip torne seus computadores quânticos mais práticos de serem fabricados no futuro.

“A Intel percebeu que os controles quânticos são uma peça essencial do quebra-cabeças que precisamos resolver para desenvolvermos um sistema quântico comercial de grande escala”, disse Jim Clark, diretor de hardware quântico da Intel.