REUTERS/Nir Elias/File Photo A Intel afirmou que não usou critérios discriminatórios na demissão de 12 mil funcionários em 2016.

A empresa fabricante de chips Intel é acusada de selecionar seus funcionários de forma preconceituosa. A Corte Federal dos Estados Unidos está investigando se as demissões de 12 mil funcionários pela Intel desde 2016 estão ligadas a uma preferência da empresa por funcionários mais novos e, consequentemente, com salários mais baratos. As informações são do Wall Street Journal.

Segundo apurou o WSJ, em uma mostra de 2,3 mil demissões percebeu-se que a média de idade entre os demitidos era 49 anos, sete anos a mais que a média de idade das pessoas que permaneceram empregadas.

Manter funcionários mais jovens parece ser lucrativo para uma empresa, além de funcionários mais velhos geralmente receberem um salário maior, eles tendem a ser mais conscientes de seus direitos e usarem mais benefícios da empresa por causa da família. Mas fazer esse tipo de discriminação por idade não é algo permitido nos Estados Unidos.

De acordo com a reportagem, dezenas de funcionários solicitaram conselhos jurídicos para saberem seus direitos de processo, e alguns deles apresentaram queixas à Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego (EEOC, na sigla em inglês). Agora, cabe a esse órgão a decisão de seguir com uma ação coletiva contra a empresa.

Em sua defesa, a Intel disse que “fatores como idade, raça, nacionalidade, gênero, status de imigração ou outros dados demográficos pessoais não fizeram parte do processo quando tomamos essas decisões”.

Reação. O suposto caso de discriminação envolvendo a Intel veio à tona meses depois de um outro caso de preconceito com a idade associado à companhia IBM. As duas empresas são as mais antigas do setor de computação industrial. Ao mesmo tempo que as empresas e os seus empregadores evelheceram, os funcionários também ficaram mais velhos. E as empresas podem estar reagindo ilegalmente a esse cenário.