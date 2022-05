REUTERS/Fabian Bimme Intel anuncia chips para competir contra Nvidia em mercado de IA

A Intel lançou nesta terça-feira um novo chip chamado Gaudi2 focado em aplicações de inteligência artificial desenvolvido pela startup israelense Habana Labs, comprada pela gigante norte-americana no final de 2019 por cerca de US$ 2 bilhões.

O produto vem para enfrentar a rival Nvidia, que tem se mostrado um desafio para a Intel no setor, pois muitos pesquisadores e empresas de inteligência artificial estão acostumados a usar a plataforma de software CUDA da Nvidia.

Além de novos chips para computação voltada à inteligência artificial, representantes da Intel disseram que a empresa está se concentrando no desenvolvimento de software.

“Cuda não é uma trincheira que a Nvidia pode sustentar por muito tempo”, disse o diretor de negócios da Habana Labs, Eitan Medina, acrescentando que a plataforma de software da Intel foi criada com padrão aberto, sendo gratuita para download e utilização via GitHub, o site com ferramentas para desenvolvimento de software.

Medina disse que o Gaudi2 é duas vezes mais rápido que o chip de inteligência artificial anterior da Habana e fabricado na tecnologia de transistor de 7 nanômetros da TSMC. Geralmente, quanto menor o tamanho do transistor, mais rápido e mais poderoso é o chip.

A Intel também lançou um novo chip chamado Greco para trabalho de inferência: tarefa da inteligência artificial que utiliza um algoritmo para fazer previsões ou identificar um objeto.

Sandra Rivera, que dirige o centro de dados e inteligência artificial da Intel, disse que o mercado de chips de IA deve crescer cerca de 25% ao ano nos próximos cinco anos, atingindo cerca de US$ 50 bilhões.

“Pretendemos investir e inovar para liderar esse mercado”, disse ela, acrescentando que cada vez mais os investimentos serão em software, tanto para ampliar a equipe da Intel quanto para comprar outras empresas.