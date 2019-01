Intel Robert Swan é o novo presidente executivo da Intel; ele será o sétimo nome a ocupar o posto na história da empresa

A Intel nomeou Robert Swan como seu presidente executivo de forma definitiva. O executivo já estava na posição desde junho passado, mas de forma interina, depois que substituiu Brian Krzanich, que deixou a empresa por ter um caso extraconjugal com uma funcionária – a relação violou as regras de hierarquia da Intel.

Swan, que se juntou à Intel em 2016, era diretor financeiro antes de ser o presidente executivo interino. Ele será o sétimo presidente executivo da história da Intel. Nos últimos nove meses, muitos analistas apontaram que o executivo tinha pouca experiência em indústria para ser presidente executivo da fabricante de semicondutores.

Havia expectativa no mercado de que o nome seria de alguém de áreas de inovação de ponta, como Internet das Coisas ou inteligência artificial, capaz de levar a Intel para uma nova fase – hoje, o principal mercado da empresa, de vendas de processadores, encontra-se estagnado, uma vez que a indústria de PCs já não tem mais tanta força como antigamente.

Internamente, porém, pesou a condução de Swan à frente da empresa nos últimos meses – em 2018, a Intel teve receita recorde em sua história. "O trabalho de Swan como líder interino foi levado em consideração, até por se refletir nos resultados da empresa", disse Andy Bryant, presidente do conselho de administração da fabricante de Santa Clara, Califórnia.

A necessidade de renovação, porém, não passou ilesa pela primeira declaração de Swan como presidente executivo em definitivo. "Devemos nos manter focados e agressivos para inovar em um universo cada vez mais centrado em dados. Hoje, temos apenas uma pequena fatia do que acreditamos ser o maior mercado possível da Intel na história", disse Swan.

A empresa também disse que Todd Underwood, vice-presidente de finanças, assumirá interinamente o cargo de diretor financeiro, enquanto a empresa procura interna e externamente por um nome para o posto. O mercado recebeu a novidade com mau humor: no início do pregão desta quinta-feira, 31, as ações da Intel caíam cerca de 2% às 13h (horário de Brasília).