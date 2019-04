Nir Elias/Reuters Fabricante de chips prevê receita de US$ 69 milhões com desaceleração de vendas

A Intel reduziu a previsão de receita para o ano e vendeu abaixo do previsto no primeiro trimestre do ano. A atuação da empresa nos três primeiros meses do ano fez com que as ações da fabricante de chips fossem negociadas com queda de 7,13% às 19h10, durante a negociação pós-mercado.

A fabricante estima agora que vai faturar US$ 69 milhões em 2019. Até o último janeiro, a previsão era de uma receita de US$ 71,5 bilhões. A revisão aumentou a preocupação de investidores, que acompanham uma desaceleração na indústria e temem que as quedas se mantenham até o fim do ano.

"Olhando para frente, estamos assumindo uma visão mais cautelosa do ano, embora esperemos que as condições de mercado melhorem no segundo semestre", disse o diretor-presidente, Bob Swan.

As vendas da companhia caíram 6,3%, para US$ 4,90 bilhões no período, piorando o humor dos investidores. O lucro líquido também caiu e chegou a US$ 3,97 bilhões no primeiro trimestre, ante US$ 4,45 bilhões de um ano antes.

Segundo a companhia, as quedas aconteceram por conta do péssimo desempenho em vendas na China e pela correção de estoques. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos enfraqueceu as vendas de smartphones afetaram a indústria global de semicondutores. Os investidores estão apostando no lançamento da rede de telecomunicações 5G e na demanda por chips usados ​​em veículos autônomos para aumentar o crescimento.