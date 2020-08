Dado Ruvic/Reuters A lei dos EUA declara que as decisões presidenciais que impedem acordos por motivos de segurança nacional não estão sujeitas a revisões judiciais

A demanda sem precedentes do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos obtenham uma parte dos lucros da venda forçada do aplicativo de vídeo curto da ByteDance, o TikTok, baseia-se em uma interpretação da lei dos EUA que os advogados reguladores dizem estar abertos a contestações.

O Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS), um painel do governo dos EUA que analisa acordos para possíveis riscos à segurança nacional, concedeu à ByteDance até 15 de setembro para negociar a venda do TikTok para a Microsoft, em meio a preocupações com a segurança de informações pessoais e dados que o aplicativo chinês manipula.

A Microsoft informou que está tentando comprar os ativos do TikTok na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia. A empresa não divulgou quanto está disposta a pagar, embora fontes tenham dito anteriormente à Reuters que os executivos da ByteDance avaliam todo o TikTok em mais de US$ 50 bilhões.

"Uma parcela muito substancial desse preço terá que ser depositada no Tesouro dos Estados Unidos, porque estamos possibilitando que esse acordo aconteça", disse Trump a repórteres na segunda-feira, 3.

A legislação do CFIUS concede ao governo dos EUA ampla autoridade para buscar mitigação de empresas que estão prejudicando a segurança nacional, disseram especialistas jurídicos.

Embora o CFIUS nunca tenha procurado um corte nos recursos provenientes de uma alienação que ordenou, a Casa Branca poderia argumentar que a imposição de uma taxa à ByteDance a privaria de recursos que, de outra forma, apoiariam o governo da China em iniciativas tecnológicas que poderiam prejudicar os interesses dos EUA, alguns dos especialistas jurídicos adicionaram.

"Certamente é inconsistente com a intenção do Congresso e com a preocupação de longa data do CFIUS em manter uma reputação de agir apoliticamente e exclusivamente por razões de segurança nacional, mas não está claro se está fora da autoridade estatutária do presidente", disse Paul Marquardt, um advogado de regulamentação da Cleary Gottlieb.

A Casa Branca, o Departamento do Tesouro, a ByteDance e a Microsoft não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A lei dos EUA declara que as decisões presidenciais que impedem acordos por motivos de segurança nacional não estão sujeitas a revisões judiciais. No entanto, um desafio legal é possível sob a quinta emenda da Constituição dos EUA, que proíbe o governo de apreender propriedades sem justa compensação, bem como outras leis, disseram especialistas em direito.

Embora uma contestação jurídica de emenda anterior a uma ordem CFIUS tenha tido sucesso limitado, esta seria a primeira vez que a questão poderia ser montada contra o governo dos EUA impondo uma taxa de negociação, acrescentaram os especialistas.

"Isso é semelhante à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, mas em solo dos EUA, onde o governo dos EUA poderia exigir o equivalente a um uma taxa para obter uma aprovação regulamentar para uma transação comercial", disse Nicholas Klein, advogado do DLA Piper.

Não está claro se Trump cumprirá sua demanda por uma fatia do produto da transação TikTok. "Não tenho certeza de que seja um conceito específico a ser seguido", disse o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, à Fox Business News na terça-feira 4.