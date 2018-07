Nubank Nubank recebeu investimentos da Kaszek

Companhia latino-americana de capital de risco, a Kaszek Ventures criou um fundo de US$ 200 milhões, o maior dos que ela administra, em um voto de confiança nas startups brasileiras, em meio ao debate político no Brasil.

O novo fundo, que deve ser anunciado pela companhia esta semana, é cerca de 48% maior que o segundo e mais recente fundo criado por ela, que tem US$ 135 milhões em capital sob administração e cujas cotas foram comercializadas no final de 2013.

A Kaszek tem sede em Buenos Aires, mas cerca de dois terços dos seus investimentos em startups foram feitos no Brasil, em seus primeiros dois fundos, e essa tendência deve ser mantida.

"Acreditamos que Brasil será o maior destinatário de nosso capital e o país no qual mais investiremos", disse Nicolás Szekasy, um dos dois sócios-fundadores da empresa, em entrevista recente.

Os investidores norte-americanos no novo fundo incluem o Sequoia Heritage, um fundo que investe em fundos, associado à Sequoia Capital, uma das principais companhias de investimento do Vale do Silício, e a Dietrich Foundation, sediada em Pittsburgh.

Kevin Efrusy, sócio da Accel e responsável pelo investimento da empresa no Facebook em seu início, também investiu. Ele disse ter investido como pessoa física, sem participação da Accel, nos três fundos da Kaszek, ainda que a empresa que ele comanda continue ativa no Brasil.