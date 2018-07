AFP

Vários dos principais acionistas do Yahoo estão tão preocupados que o negócio principal de internet da companhia se desvalorize, apesar da recente decisão do conselho de administração de dividir a companhia em duas neste ano. Os acionistas afirmam preferir a venda a esperar que o Yahoo siga adiante com o plano de buscar uma divisão livre de impostos de seus negócios na web em uma nova empresa.

A agência de notícias Reuters teve acesso a uma carta enviada ao conselho de administração do Yahoo por um dos acionistas principais e falou com pessoas com conhecimento da visão de outros acionistas com participações significativas.

Os investidores argumentam que será melhor sofrer uma taxação adicional agora do que ter perdas significativas no valor das ações da empresa após a cisão. Somente em 2015, as ações do Yahoo caíram 36% no ano passado, deixando investidores temerosos sobre o risco de um declínio maior.

Alguns também temem que o serviço interno de receitas dos Estados Unidos conteste o status de livre de impostos, o que pode deixar os acionistas com uma grande alíquota de qualquer forma. O IRS ajudou a acabar com um plano anterior do Yahoo de se desmembrar de sua parcela na gigante de comércio eletrônico chinesa Alibaba, recusando-se a aceitar a isenção de impostos. Isso deixará o Yahoo vulnerável a uma contestação do IRS do status em uma data posterior.

