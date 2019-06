Yon Valat/Reuters Mark Zuckerberg ocupa hoje o cargo de presidente executivo e presidente do conselho do Facebook

Líderes de um fundo de pensão pediram nesta terça-feira, 4, que os cargos de presidente do conselho e diretor executivo do Facebook sejam separados. Atualmente, ambas as funções são ocupadas pelo fundador da rede social, Mark Zuckerberg.

Em uma declaração, o Tesoureiro do Estado de Illinois, Michael Frerichs, disse que “os investidores independentes do Facebook concordam que é hora de a empresa separar as funções. Neste momento, o Sr. Zuckerberg é presidente executivo e presidente do Conselho, servindo como seu próprio patrão, e claramente não está funcionando.”

Já Scott Stringer da New York City espalhou um comunicado via e-mail que pedia que “a sala de reuniões do Facebook deve ser aberta porque a empresa não tem responsabilidade com seus usuários, seus investidores ou nossa democracia.”

Stringer e Frerichs supervisionam fundos de pensão que possuem ações do Facebook e estão entre o grupo de investidores que entraram com uma resolução de acionistas pedindo que o Facebook tenha um chefe independente como forma de melhorar a supervisão.

O Facebook se recusou a comentar, mas durante a reunião anual da companhia, realizada na semana passada, a empresa disse que seu principal diretor independente já pode representar todos os interesses dos acionistas.

Analistas consideram ainda improvável que a reforma passe. Isso porque Zuckerberg e outros membros internos controlam 58% do poder de voto do Facebook por meio de uma classe especial de ações com 10 vezes o poder de voto das ações-padrão.