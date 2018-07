Reuters Motorista usava carro semi-automático da Tesla, mas não obedecia aos avisos para colocar as mãos no volante.

Após meses de investigação, o departamento de transportes dos Estados Unidos (NHTSA) disse nesta quarta-feira, 19, que o acidente fatal com um carro da fabricante Tesla não foi causado por falha no veículo. De acordo com o relatório divulgado, o acidente ocorreu por distração do motorista.

Segundo o órgão, o motorista teria sido capaz " de tomar alguma ação antes do acidente, como frear, dirigir ou tentar evitar o veículo. Ele não tomou nenhuma dessas ações". Os sistemas de frenagem automática e o de condução semi-autônoma estavam funcionando plenamente e não contribuíram para a fatalidade.

Secretário de transportes dos Estados Unidos, Anthony Foxx disse que os motoristas devem levar suas obrigações a série, enquanto as montadoras devem explicar os limites dos sistemas de pilotos parcialmente automáticos. . "A indústria automotiva terá que ter clareza sobre o que a tecnologia faz, comunicando claramente aos motoristas", disse Foxx.

Acidente. O acidente com o carro Model S, da Tesla, aconteceu em maio do ano passado e vitimou Joshua Brown, dono do carro e motorista. Ele estava usando o sistema de piloto automático quando colidiu com um caminhão na Flórida e morreu logo em seguida. Ainda de acordo com o relatório, Brown estava a 119 Km/h poucos minutos antes da colisão.

Jack Landskroner, advogado da família de Brown, disse que planeja avaliar todas as informações das agências governamentais que investigam o acidente "antes de tomar qualquer decisão ou tomar qualquer posição sobre esses assuntos".

Depois do acidente, a Tesla atualizou o sistema de piloto automático, adicionando novos limites na condução automática e em outras características que pdoeriam ter evitado a fatalidade.